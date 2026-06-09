A agenda do pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado cresce de forma orgânica e espontânea na região. Tem chamado a atenção o volume de reuniões domiciliares realizadas a convite dos próprios moradores, que abrem as portas de suas casas em uma clara demonstração de confiança no ex-prefeito de Jundiaí. Em Campo Limpo Paulista, na residência do 'Professor JC', vizinhos se reuniram para debater o futuro atendimento do Novo Hospital de Várzea Paulista. O encontro atraiu muitos jovens focados em propostas de primeiro emprego e contou com a presença do pré-candidato a deputado estadual João Paulo de Souza, consolidando a sintonia da 'Dupla da Região' direto nos lares das famílias.
Diretrizes para a eleição
A Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí promove hoje a noite (9), às 19h, o lançamento da Cartilha das Eleições 2026. O material reúne informações sobre os principais aspectos jurídicos e práticos do processo eleitoral que será realizado neste ano. O evento será realizado na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí, na Rua Rangel Pestana, 636, e é voltado para advogados, estudantes e demais interessados no tema. A participação é gratuita mediante inscrição prévia. Segundo a OAB Jundiaí, a cartilha tem como objetivo reunir orientações sobre os principais aspectos jurídicos e práticos das eleições de 2026, contribuindo para a atualização de profissionais da área e para o fortalecimento da cidadania e da participação democrática.
LDO 2027: Educação e saúde prioritárias em Cajamar
A Câmara Municipal de Cajamar realizou nesta segunda-feira (8) audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, que servirá de base para a elaboração do orçamento municipal. Entre as metas apresentadas pela Prefeitura estão o atendimento de 19,1 mil alunos na rede municipal e de 69 mil pessoas na Atenção Primária à Saúde. O planejamento também prevê a distribuição de 16,5 milhões de medicamentos, o transporte de 46,5 mil pacientes do SUS, 33 mil consultas odontológicas, a pavimentação ou recuperação de 10 mil metros quadrados de vias públicas, a entrega de 100 unidades habitacionais e a regularização fundiária de 400 imóveis. As metas integram o planejamento que será analisado pelos vereadores durante a tramitação da LDO.
Zona Azul é ampliada
A Prefeitura de Itatiba iniciou na segunda-feira (8) a segunda e última etapa de implantação da Zona Azul na região central e áreas adjacentes da cidade . Serão incluídas mais 30 áreas, entre elas o estacionamento do Mercado Municipal Dona Lica, elevando para 1.724 o número de vagas regulamentadas pelo sistema de estacionamento rotativo. Segundo a administração municipal, a ampliação acrescentará mais de mil vagas ao sistema e tem como objetivo aumentar a rotatividade dos espaços, facilitar o acesso ao comércio, serviços e órgãos públicos, além de contribuir para a organização do trânsito na região central.
Câmara abre seleção para estagiários
A Câmara Municipal de Jundiaí está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). São mais de 20 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para estudantes de cursos de nível superior em áreas como Administração, Direito, Comunicação Social, Gestão Pública e Tecnologia da Informação. As inscrições e a prova on-line podem ser realizadas gratuitamente até às 12h do dia 11 de junho pelo portal do CIEE. Os selecionados atuarão em regime presencial, com jornada de 30 horas semanais, bolsa-auxílio de R$ 3.242 e auxílio-transporte de R$ 12,30 por dia. O resultado final está previsto para 30 de junho.
Prêmio para saneamento
O Governo de São Paulo lançou o Prêmio Cofehidro, iniciativa que vai reconhecer municípios e projetos de destaque em saneamento, segurança hídrica e gestão de recursos hídricos. As inscrições estarão abertas entre 10 e 30 de junho e os vencedores serão anunciados em dezembro. A premiação avaliará critérios como impacto regional, capacidade de execução, cumprimento de cronogramas e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Poderão participar municípios, órgãos públicos e entidades ligadas à gestão de recursos hídricos e ao saneamento básico.