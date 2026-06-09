A agenda do pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado cresce de forma orgânica e espontânea na região. Tem chamado a atenção o volume de reuniões domiciliares realizadas a convite dos próprios moradores, que abrem as portas de suas casas em uma clara demonstração de confiança no ex-prefeito de Jundiaí. Em Campo Limpo Paulista, na residência do 'Professor JC', vizinhos se reuniram para debater o futuro atendimento do Novo Hospital de Várzea Paulista. O encontro atraiu muitos jovens focados em propostas de primeiro emprego e contou com a presença do pré-candidato a deputado estadual João Paulo de Souza, consolidando a sintonia da 'Dupla da Região' direto nos lares das famílias.

Diretrizes para a eleição

A Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí promove hoje a noite (9), às 19h, o lançamento da Cartilha das Eleições 2026. O material reúne informações sobre os principais aspectos jurídicos e práticos do processo eleitoral que será realizado neste ano. O evento será realizado na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí, na Rua Rangel Pestana, 636, e é voltado para advogados, estudantes e demais interessados no tema. A participação é gratuita mediante inscrição prévia. Segundo a OAB Jundiaí, a cartilha tem como objetivo reunir orientações sobre os principais aspectos jurídicos e práticos das eleições de 2026, contribuindo para a atualização de profissionais da área e para o fortalecimento da cidadania e da participação democrática.

LDO 2027: Educação e saúde prioritárias em Cajamar

A Câmara Municipal de Cajamar realizou nesta segunda-feira (8) audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, que servirá de base para a elaboração do orçamento municipal. Entre as metas apresentadas pela Prefeitura estão o atendimento de 19,1 mil alunos na rede municipal e de 69 mil pessoas na Atenção Primária à Saúde. O planejamento também prevê a distribuição de 16,5 milhões de medicamentos, o transporte de 46,5 mil pacientes do SUS, 33 mil consultas odontológicas, a pavimentação ou recuperação de 10 mil metros quadrados de vias públicas, a entrega de 100 unidades habitacionais e a regularização fundiária de 400 imóveis. As metas integram o planejamento que será analisado pelos vereadores durante a tramitação da LDO.

Zona Azul é ampliada