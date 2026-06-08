Cajamar, município da Grande São Paulo e vizinho de Jundiaí, não contava com coleta nem tratamento de esgoto até 2022. Com a expansão dos investimentos em saneamento básico pelo Governo de São Paulo, em 2024, o serviço passou a alcançar 79% de cobertura de coleta e 50% de tratamento. As obras na cidade abrangem um conjunto de intervenções que alcança R$ 132 milhões no programa IntegraTietê.
As ações em Cajamar incluem a implantação de 13 quilômetros de tubulação nas redes de coleta, estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto, beneficiando mais de 43 mil moradores e contribuindo para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos da região.
A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, destacou a importância dos investimentos para a população e para o meio ambiente. “É essencial esse tipo de obra que nós estamos fazendo aqui. Até 2022, Cajamar tratava 0% de seu esgoto. Ou seja, todo o esgoto aqui da cidade ia para os rios, prejudicava o meio ambiente, a saúde das pessoas, e isso afeta também a produtividade, a vida escolar, uma série de aspectos”, afirmou.
As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cajamar representam um importante avanço rumo à universalização do saneamento. O projeto contempla a implantação dos cerca de 13 quilômetros de tubulações entre redes coletoras, linhas de recalque e coletores-tronco, além da construção da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) P1, no Polvilho. A unidade recebeu investimento de R$ 14 milhões e beneficiará aproximadamente 13 mil moradores da Vila Granipavi.
O empreendimento também inclui a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Jordanésia, com investimento de R$ 52 milhões. Como parte desse conjunto de intervenções, está sendo construída a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jordanésia, que concentra R$ 66 milhões em aportes e terá capacidade para tratar até 90 litros de esgoto por segundo.
As obras beneficiarão cerca de 30 mil moradores dos bairros Jardim Penteado, Parque São Roberto II, Parque São Roberto e Vila Santa Terezinha. Além de ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, as intervenções contribuem para melhorias na saúde pública, na qualidade de vida da população e na preservação ambiental. Após o tratamento, os efluentes serão devolvidos ao Ribeirão dos Cristais dentro dos padrões ambientais, colaborando para a recuperação da qualidade da água e o fortalecimento dos recursos hídricos da região.
Natália também ressaltou que as intervenções fazem parte de uma estratégia mais ampla do Governo de São Paulo para antecipar as metas nacionais de saneamento. “Até 2029, quatro anos antes do que a lei federal exige, a gente vai universalizar o saneamento em todo o estado, ou seja, levar água, coleta, tratamento de esgoto para todo mundo que mora aqui em Cajamar e em todo o estado”, disse.