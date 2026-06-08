Cajamar, município da Grande São Paulo e vizinho de Jundiaí, não contava com coleta nem tratamento de esgoto até 2022. Com a expansão dos investimentos em saneamento básico pelo Governo de São Paulo, em 2024, o serviço passou a alcançar 79% de cobertura de coleta e 50% de tratamento. As obras na cidade abrangem um conjunto de intervenções que alcança R$ 132 milhões no programa IntegraTietê.

As ações em Cajamar incluem a implantação de 13 quilômetros de tubulação nas redes de coleta, estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto, beneficiando mais de 43 mil moradores e contribuindo para a melhoria da qualidade dos recursos hídricos da região.

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, destacou a importância dos investimentos para a população e para o meio ambiente. “É essencial esse tipo de obra que nós estamos fazendo aqui. Até 2022, Cajamar tratava 0% de seu esgoto. Ou seja, todo o esgoto aqui da cidade ia para os rios, prejudicava o meio ambiente, a saúde das pessoas, e isso afeta também a produtividade, a vida escolar, uma série de aspectos”, afirmou.