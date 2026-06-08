A Copa do Mundo de Futebol 2026 está prestes a começar e, neste ano, repetindo a ação que foi sucesso em 2022, a Prefeitura de Itatiba pretende reunir a população na Praça da Bandeira, que terá novamente telão gigante para a torcida verde-amarela da cidade. É a Copa na Praça – edição 2026.

O equipamento tem som de qualidade para a transmissão dos jogos e um telão gigante, medindo 8m x 4m, maior ainda que o de estreia do evento Copa na Praça em 2022, quando media 5x3m. Há quatro anos, o ineditismo levou 11,8 mil pessoas aos cinco jogos da Seleção Brasileira na Copa do Catar, reunindo 3,5 mil pessoas em apenas um dos dias.

A transmissão ao vivo será, a princípio, durante os jogos da seleção brasileira, que na fase de grupos está no Grupo C e disputará suas partidas na Costa Leste dos Estados Unidos nos dias: