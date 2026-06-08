A Copa do Mundo de Futebol 2026 está prestes a começar e, neste ano, repetindo a ação que foi sucesso em 2022, a Prefeitura de Itatiba pretende reunir a população na Praça da Bandeira, que terá novamente telão gigante para a torcida verde-amarela da cidade. É a Copa na Praça – edição 2026.
O equipamento tem som de qualidade para a transmissão dos jogos e um telão gigante, medindo 8m x 4m, maior ainda que o de estreia do evento Copa na Praça em 2022, quando media 5x3m. Há quatro anos, o ineditismo levou 11,8 mil pessoas aos cinco jogos da Seleção Brasileira na Copa do Catar, reunindo 3,5 mil pessoas em apenas um dos dias.
A transmissão ao vivo será, a princípio, durante os jogos da seleção brasileira, que na fase de grupos está no Grupo C e disputará suas partidas na Costa Leste dos Estados Unidos nos dias:
- 13 (sábado), às 19h: Brasil x Marrocos (MetLife Stadium, Nova Jersey)
- 19 (sexta), às 21h30: Brasil x Haiti (Lincoln Financial Field, Filadélfia)
- 24 (quarta), às19h: Escócia x Brasil (Hard Rock Stadium, Miami)
A torcida é para que a seleção brasileira avance para as fases seguintes e, nesse caso, uma nova programação das transmissões será divulgada.
No Mercadão também
A Praça de Alimentação do Mercado Municipal Dona Lica também será um ponto de torcida em Itatiba, com um telão de LED no tamanho 3m x 2m, para transmitir toda a emoção das partidas.
Localizado na avenida 29 de Abril, 35, o Mercadão tem funcionamento dos boxes internos de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30, e na parte externa, da Praça de Alimentação, até 22h; domingos e feriados, das 7h30 às 12h30, e parte externa até 17h. As entradas para o estacionamento são pela avenida Nair Soares Macedo Fattori e pela rua Luiz Scavone.
A iniciativa municipal de telão para a Copa 2026 é realizada pelas secretarias de Esportes e de Administração, e terá apoio do Departamento de Mobilidade e Trânsito, da Secretaria de Obras. Nos dias em que não houver transmissão de jogos, o telão será utilizado também para exibição sem som, de imagens e vídeos institucionais.