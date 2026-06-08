09 de junho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Suspeito de matar policial aposentado é preso em ação conjunta

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi preso após trabalho de inteligência do 11º Batalhão de Jundiaí
Ele foi preso após trabalho de inteligência do 11º Batalhão de Jundiaí

Um homem apontado como suspeito de matar um policial civil aposentado durante uma tentativa de assalto na Rodovia Edgard Máximo Zamboto, em Campo Limpo Paulista, foi preso na noite deste domingo (7), em Praia Grande, no litoral paulista. O crime ocorreu no último dia 25 de abril.

A captura foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), após trabalho de inteligência conduzido pelo 11º Batalhão da Polícia Militar, de Jundiaí, que identificou o local onde o investigado estava escondido.

Com base nas informações levantadas, as equipes se deslocaram até o endereço e localizaram o suspeito. Ele foi detido e encaminhado à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça.

O caso segue sob investigação para o esclarecimento completo das circunstâncias do crime.

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