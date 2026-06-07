A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo (7) o corte do lateral-direito Wesley, de 22 anos, da Seleção Brasileira que disputaria a sua primeira Copa do Mundo. O jogador passou por reavaliação médica e exames de imagem após deixar a partida lesionado no jogo deste sábado contra o Egito. Wesley foi substituído aos 16 minutos do primeiro tempo por Danilo.

Segundo a CBF, a ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Wesley já havia deixado o campo com muitas dores e chegou a chorar no banco de reservas durante a partida.

Para a vaga, o técnico Carlo Ancelotti convocou o meio-campista Éderson, de 26 anos, da Atalanta, um clube de futebol profissional com sede em Bergamo, Lombardia, Itália. A Seleção passa a contar com mais uma opção para o meio-campo com a mudança, setor que tinha apenas cinco atletas à disposição do treinador italiano.