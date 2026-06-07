09 de junho de 2026
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JARDIM PACAEMBU

Motociclista sofre acidente na Avenida dos Imigrantes

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo após receber atendimento no local
Motociclista foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo após receber atendimento no local

Um motociclista precisou ser socorrido na Avenida dos Imigrantes, no Jardim Pacaembu, no início da tarde deste domingo (7), após bater na traseira de um carro. O acidente ocorreu na pista sentido bairro-centro.

O motociclista sofreu ferimentos após o impacto e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo com suspeita de fratura no pé.

O trânsito chegou a ficar lento no local durante o atendimento da ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima. A Polícia Militar da 1ª Cia do 49º Batahão também foi acionada para atender a ocorrência e preservar o local para perícia.

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