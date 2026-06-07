Um motociclista precisou ser socorrido na Avenida dos Imigrantes, no Jardim Pacaembu, no início da tarde deste domingo (7), após bater na traseira de um carro. O acidente ocorreu na pista sentido bairro-centro.
O motociclista sofreu ferimentos após o impacto e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo com suspeita de fratura no pé.
O trânsito chegou a ficar lento no local durante o atendimento da ocorrência. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro à vítima. A Polícia Militar da 1ª Cia do 49º Batahão também foi acionada para atender a ocorrência e preservar o local para perícia.