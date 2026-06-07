A indústria da região de Jundiaí começou 2026 com resultados positivos no comércio exterior. Levantamento do Ciesp Jundiaí (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) mostra que as exportações da regional somaram US$ 928,4 milhões entre janeiro e abril, crescimento de 11,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho coloca a região próxima da marca de US$ 1 bilhão em vendas internacionais apenas nos primeiros quatro meses do ano.

O avanço reforça a relevância da indústria instalada na região para a economia paulista e nacional. Jundiaí concentra empresas de alta tecnologia, fabricantes de equipamentos, indústrias farmacêuticas, automotivas, de bens de consumo e de logística, segmentos fortemente integrados ao mercado internacional.

Apesar do crescimento das exportações, a balança comercial regional continua registrando déficit expressivo. As importações alcançaram US$ 3,04 bilhões no mesmo período, valor 3% superior ao registrado entre janeiro e abril de 2025. Com isso, o saldo comercial ficou negativo em US$ 2,1 bilhões.