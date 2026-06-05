A edição 2026 da Taça das Favelas chegou ao fim nesta quinta-feira (4) em Jundiaí, com as finais disputadas no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami. Considerado o maior campeonato entre favelas do mundo, o torneio mobilizou mais de 700 jovens atletas da cidade ao longo da competição e definiu os representantes locais para a etapa estadual.
No feminino, o título ficou com o Vila Ana, que conquistou o tetracampeonato da competição. Já no masculino, o Vila Esperança levou a melhor na decisão e conquistou a taça da edição 2026.
Além das partidas decisivas, o evento contou com arrecadação de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. A entrada foi gratuita e reuniu familiares, moradores e torcedores ao longo da tarde.
Com os resultados, as equipes campeãs garantiram vaga na etapa estadual da Taça das Favelas, que reúne representantes de diversas cidades paulistas em busca do título estadual da competição.
Enquanto Jundiaí definia seus representantes para a fase estadual, Campinas também conheceu os campeões da edição 2026 da Taça das Favelas ontem (4). As finais foram realizadas no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e reuniram mais de 990 atletas ao longo da competição, distribuídos em 45 equipes.
Organizada pela Central Única das Favelas (CUFA), a Taça das Favelas é considerada o maior campeonato entre favelas do mundo e tem como objetivo promover inclusão social, oportunidades e visibilidade para jovens atletas das periferias por meio do esporte.