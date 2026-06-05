A edição 2026 da Taça das Favelas chegou ao fim nesta quinta-feira (4) em Jundiaí, com as finais disputadas no Centro Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami. Considerado o maior campeonato entre favelas do mundo, o torneio mobilizou mais de 700 jovens atletas da cidade ao longo da competição e definiu os representantes locais para a etapa estadual.

No feminino, o título ficou com o Vila Ana, que conquistou o tetracampeonato da competição. Já no masculino, o Vila Esperança levou a melhor na decisão e conquistou a taça da edição 2026.

Além das partidas decisivas, o evento contou com arrecadação de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. A entrada foi gratuita e reuniu familiares, moradores e torcedores ao longo da tarde.