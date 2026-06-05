Quase 2 kg de drogas foram apreendidos por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira (4). Entre as centenas de porções de entorpecentes de diversos tipos estavam Ice e haxixe, cujas embalagens chamaram a atenção dos policiais.
Nas embalagens havia estampas de figuras conhecidas de séries criminais e da história do crime organizado. Entre elas, a caricatura de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano e fundador do Cartel de Medellín. Escobar morreu em 1993.
Também foram encontradas embalagens com a imagem da máscara de Salvador Dalí, utilizada na série criminal "La Casa de Papel" e frequentemente associada a quadrilhas de grandes assaltos.
Segundo fontes policiais, as imagens contidas nas embalagens não seriam apenas ilustrativas, mas utilizadas para identificar grupos específicos ligados ao tráfico de drogas.
A APREENSÃO
Os policiais faziam patrulhamento pela rua Tenente José Palermo, que é sem saída, quando, ao desembarcarem da viatura, avistaram um grupo de traficantes e usuários de drogas correndo para uma extensa área de mata. Por conta da escuridão, não foi possível localizá-los e ninguém foi preso.
Entretanto, os policiais realizaram buscas na região e localizaram sacolas contendo drogas e dinheiro. Foram apreendidas 251 porções de maconha, 25 porções de lança-perfume, 70 eppendorfs de cocaína, 197 pedras de crack, 49 porções de haxixe e 73 eppendorfs de K2.
As drogas foram apresentadas no Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.