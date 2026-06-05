Quase 2 kg de drogas foram apreendidos por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na madrugada desta quinta-feira (4). Entre as centenas de porções de entorpecentes de diversos tipos estavam Ice e haxixe, cujas embalagens chamaram a atenção dos policiais.

Nas embalagens havia estampas de figuras conhecidas de séries criminais e da história do crime organizado. Entre elas, a caricatura de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano e fundador do Cartel de Medellín. Escobar morreu em 1993.

Também foram encontradas embalagens com a imagem da máscara de Salvador Dalí, utilizada na série criminal "La Casa de Papel" e frequentemente associada a quadrilhas de grandes assaltos.