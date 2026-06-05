Policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão prenderam um homem por lesão corporal, ameaça e violência doméstica contra a esposa, na tarde desta quinta-feira (4), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. As agressões, segundo o próprio suspeito, teriam sido motivadas por conversas consideradas suspeitas que ele encontrou no celular da mulher, entre ela e uma amiga.
O primeiro chamado para atendimento de uma briga de casal ocorreu por volta das 11h40. No local, o cabo Iório e o soldado Matanovick constataram apenas uma discussão e foram informados pelo marido de que ele deixaria a esposa e estava saindo de casa naquele momento.
Cerca de uma hora e meia depois, porém, os policiais precisaram retornar ao mesmo endereço após um novo chamado feito pela mulher. Quando chegaram, avistaram o marido deixando a residência e entrando em uma viela, onde acabou sendo detido.
Em conversa com os policiais, a esposa relatou que ele havia retornado, arrombado o portão e invadido a casa. Em seguida, segundo ela, tentou esganá-la e sufocá-la com as mãos, a empurrou contra uma parede enquanto fazia ameaças e ainda arremessou uma garrafa de vidro em sua direção.
O suspeito afirmou aos policiais que havia encontrado mensagens suspeitas no celular da esposa e que, por esse motivo, teve a atitude extrema.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.