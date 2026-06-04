Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro Santa Terezinha, em Itupeva, suspeito de invadir a casa da ex-namorada. A vítima estava dormindo para descansar, pois iria trabalhar cedo. Ela ordenou que ele saísse, mas ele não atendeu e houve agressões mútuas.

A vítima acionou a PM alegando que sua residência havia sido invadida. No local, os agentes se depararam com o suspeito, ex-namorado dela, aparentemente embriagado.

Enquanto ele era detido, a mulher relatou aos policiais a invasão e as vias de fato ocorridas entre ambos. Informou, ainda, que sentia dores nas pernas em razão dos chutes que teria recebido.