04 de junho de 2026
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O BICHO PEGOU!

Mulher acorda de madrugada com o ex invadindo a casa e chama a PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro Santa Terezinha, em Itupeva, suspeito de invadir a casa da ex-namorada. A vítima estava dormindo para descansar, pois iria trabalhar cedo. Ela ordenou que ele saísse, mas ele não atendeu e houve agressões mútuas.

A vítima acionou a PM alegando que sua residência havia sido invadida. No local, os agentes se depararam com o suspeito, ex-namorado dela, aparentemente embriagado.

Enquanto ele era detido, a mulher relatou aos policiais a invasão e as vias de fato ocorridas entre ambos. Informou, ainda, que sentia dores nas pernas em razão dos chutes que teria recebido.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado determinou sua prisão em flagrante pelos crimes de invasão de domicílio, lesão corporal e injúria.

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