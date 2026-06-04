Um homem foi preso por policiais militares em Itupeva, na noite desta quarta-feira (3), por porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública, após usar um revólver calibre 32 para afugentar um grupo de homens que estava com seu cachorro em uma praça na rua José Stella, no Jardim Ana Luiza.

A PM foi acionada para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo e enviou uma equipe da 2ª Cia do 11º Batalhão. No local, os policiais abordaram o suspeito, que estava aparentemente sob efeito de álcool ou drogas. Em vistoria no carro, os agentes localizaram um revólver municiado, que ele admitiu ter usado para efetuar disparos para o alto.

Ainda de acordo com sua versão, ele havia notado o sumiço de seu cachorro. Ao sair de casa para procurá-lo, encontrou o animal retido por um grupo de homens em uma praça. Diante disso, para recuperar o cão, efetuou disparos para amedrontar e afugentar o grupo.