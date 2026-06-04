Ainda em fase de treinamento, a k-9 Maya, da Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, realizou nesta quarta-feira (3) sua primeira localização de drogas em uma ocorrência real. A apreensão aconteceu em uma área de mata utilizada por traficantes no bairro Vista Alegre.

Os guardas municipais Madeira, M. Silva e De Souza, acompanhados da K-9 Maya, realizavam patrulhamento nas proximidades do Terminal Cecap quando decidiram estender a ação até um ponto conhecido pelo tráfico de drogas no Vista Alegre. Ao chegarem ao local, os bandidos já haviam fugido, possivelmente alertados por olheiros sobre a presença das equipes na região.

Como a área é extensa e possui trechos de mata fechada, os agentes empregaram a cadela nas buscas. Pouco tempo depois, Maya indicou um ponto onde estava escondida uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes.