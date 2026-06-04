04 de junho de 2026
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ESTAGIÁRIA FOI BEM!

K-9 Maya faz sua primeira localização de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ação marcou a primeira apreensão realizada pela K-9 Maya em serviço
A ação marcou a primeira apreensão realizada pela K-9 Maya em serviço

Ainda em fase de treinamento, a k-9 Maya, da Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, realizou nesta quarta-feira (3) sua primeira localização de drogas em uma ocorrência real. A apreensão aconteceu em uma área de mata utilizada por traficantes no bairro Vista Alegre.

Os guardas municipais Madeira, M. Silva e De Souza, acompanhados da K-9 Maya, realizavam patrulhamento nas proximidades do Terminal Cecap quando decidiram estender a ação até um ponto conhecido pelo tráfico de drogas no Vista Alegre. Ao chegarem ao local, os bandidos já haviam fugido, possivelmente alertados por olheiros sobre a presença das equipes na região.

Como a área é extensa e possui trechos de mata fechada, os agentes empregaram a cadela nas buscas. Pouco tempo depois, Maya indicou um ponto onde estava escondida uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos mais de 1,5 kg de drogas. O material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.

A ação marcou a primeira apreensão realizada pela K-9 Maya em serviço operacional, enquanto a cadela ainda passa pelo período de estágio e aperfeiçoamento para atividades de policiamento especializado.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os responsáveis pelo entorpecente apreendido.

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