O fluxo de veículos nas rodovias que cortam o Estado de São Paulo já é intenso na saída para o feriado de Corpus Christi, com expectativa de mais de 20 milhões circulando até segunda-feira (8). A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já apresenta trânsito lento, especialmente nos corredores do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Vai pegar estrada ainda hoje (3) para curtir o feriado prolongado? Confira a situação dos principais da RMJ e de acesso ao litoral paulista neste momento:

Rodovia Anhanguera (SP-330):

Pista sentido Sul (Interior - Capital) com tráfego intenso e lento em Jundiaí na pista Expressa devido a congestionamento. Tempo previsto de 41 minutos. Km inicial: 59 / Km final: 67;

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348):