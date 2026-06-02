O Técnico em Viticultura e Enologia é responsável pelo desenvolvimento e controle dos processos de cultivo da uva, incluindo a seleção de variedades, os procedimentos de colheita e pós-colheita, além do processamento e elaboração de produtos vitícolas. Entre as atribuições do profissional também estão a realização de ensaios físicos e análises químicas, sensoriais e microbiológicas relacionadas à tecnologia de produção dos diferentes tipos de vinhos e derivados.

Estão abertas até o próximo sábado (6) as inscrições para o curso Técnico em Viticultura e Enologia da Etec Benedito Storani, em Jundiaí. A formação é voltada para pessoas com 18 anos ou mais que já concluíram o Ensino Médio e desejam atuar em uma área ligada à produção de uvas, vinhos e demais produtos enológicos.

O curso oferece formação teórica e prática abrangente, permitindo aos estudantes acompanhar todas as etapas da produção por meio de diferentes práticas. Para atender às atividades de ensino, a Etec Benedito Storani conta com um moderno Centro de Enologia, equipado com tecnologia capaz de produzir diversos tipos de vinhos e desenvolver diferentes processos de elaboração.

Diferenciais

Um dos principais diferenciais da formação é a parceria de difusão tecnológica com o Instituto ISSIS G. B. Cerletti, de Conegliano, na Itália, considerada a primeira Escola de Viticultura e Enologia do país europeu. A cooperação inclui a participação anual de professores em experimentos conjuntos e oferece aos alunos a possibilidade de intercâmbio internacional.

Como resultado dessa parceria, dois estudantes e um professor da Etec estiveram em Conegliano durante o mês de maio, onde participaram de aulas no instituto italiano e vivenciaram experiências práticas em cantinas produtoras de vinhos.

Os interessados em ingressar no curso devem realizar a inscrição até dia 6 de junho. A formação representa uma oportunidade de qualificação profissional em um setor que reúne tradição, tecnologia e crescente demanda por mão de obra especializada.