As forças de segurança de São Paulo prenderam ou apreenderam 73.899 infratores entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O total do estado representa o maior volume para o período desde 2019. Em Jundiaí, o número de prisões e apreensões foi de 784.
No acumulado do quadrimestre, houve crescimento principalmente nas prisões em flagrante em São Paulo, que chegaram a 44.685 pessoas, alta de 7,8% em relação ao ano passado. Outros 25.538 infratores foram presos em cumprimento de ordem judicial. Em Jundiaí, foram 575 prisões em flagrante e 196 por mandado e 12 apreensões em flagrante e uma por mandado no período.
Em fevereiro, uma mobilização coordenada pela SSP com apoio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher (SP Mulher) resultou na prisão de 430 agressores de mulheres em todo o estado às vésperas do Carnaval. Em Jundiaí a Delegacia de Defesa da Mulher também cumpriu mandados durante esta operação.
Armas, drogas e veículos recuperados
Além das prisões e apreensões, as forças de segurança retiraram 4.199 armas de circulação nos quatro primeiros meses do ano no estado. Também foram recuperados 14.110 veículos roubados ou furtados em São Paulo. Em Jundiaí, 27 armas foram apreendidas e 132 veículos foram recuperados.
No mesmo período, as polícias de São Paulo apreenderam mais de 50,9 toneladas de drogas durante operações e ações de combate ao tráfico.