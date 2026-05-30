As forças de segurança de São Paulo prenderam ou apreenderam 73.899 infratores entre janeiro e abril deste ano, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O total do estado representa o maior volume para o período desde 2019. Em Jundiaí, o número de prisões e apreensões foi de 784.

No acumulado do quadrimestre, houve crescimento principalmente nas prisões em flagrante em São Paulo, que chegaram a 44.685 pessoas, alta de 7,8% em relação ao ano passado. Outros 25.538 infratores foram presos em cumprimento de ordem judicial. Em Jundiaí, foram 575 prisões em flagrante e 196 por mandado e 12 apreensões em flagrante e uma por mandado no período.

Em fevereiro, uma mobilização coordenada pela SSP com apoio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher (SP Mulher) resultou na prisão de 430 agressores de mulheres em todo o estado às vésperas do Carnaval. Em Jundiaí a Delegacia de Defesa da Mulher também cumpriu mandados durante esta operação.

Armas, drogas e veículos recuperados