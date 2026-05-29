Equipes do Hospital São Vicente de Paulo (HSV) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram nessa quinta-feira (28) de um simulado de acidente envolvendo múltiplas vítimas e produto perigoso. A ação foi realizada em parceria com a Concessionária Rota das Bandeiras, equipes de emergência e da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).

A iniciativa compõe o encerramento da campanha nacional ‘Maio Amarelo 2026’, movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O simulado ocorreu no km 66 da Rodovia João Cereser (SP-360), próximo ao Parque da Cidade, e propôs um cenário real de alta complexidade, com o objetivo de testar protocolos, fortalecer a integração entre os serviços envolvidos e aprimorar a resposta rápida em ocorrências que exigem uma atuação coordenada e ágil.

Durante o exercício, forão colocados em prática procedimentos de triagem, resgate técnico, atendimento pré-hospitalar, evacuação de vítimas e gerenciamento de risco químico, o que reproduziu uma dinâmica de um acidente real de grande impacto. Além da atuação no local do acidente simulado, o HSV participou diretamente da etapa hospitalar do treinamento, recebendo as vítimas encaminhadas pelas equipes de resgate e colocando em prática os fluxos assistenciais internos definidos para situações de múltiplas vítimas.

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