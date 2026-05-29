Equipes do Hospital São Vicente de Paulo (HSV) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram nessa quinta-feira (28) de um simulado de acidente envolvendo múltiplas vítimas e produto perigoso. A ação foi realizada em parceria com a Concessionária Rota das Bandeiras, equipes de emergência e da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).
A iniciativa compõe o encerramento da campanha nacional ‘Maio Amarelo 2026’, movimento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O simulado ocorreu no km 66 da Rodovia João Cereser (SP-360), próximo ao Parque da Cidade, e propôs um cenário real de alta complexidade, com o objetivo de testar protocolos, fortalecer a integração entre os serviços envolvidos e aprimorar a resposta rápida em ocorrências que exigem uma atuação coordenada e ágil.
Durante o exercício, forão colocados em prática procedimentos de triagem, resgate técnico, atendimento pré-hospitalar, evacuação de vítimas e gerenciamento de risco químico, o que reproduziu uma dinâmica de um acidente real de grande impacto. Além da atuação no local do acidente simulado, o HSV participou diretamente da etapa hospitalar do treinamento, recebendo as vítimas encaminhadas pelas equipes de resgate e colocando em prática os fluxos assistenciais internos definidos para situações de múltiplas vítimas.
Sinal de alerta
Em 2025, o HSV registou altos índices de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito: 966 casos com motocicletas, 315 com automóveis, 123 atropelamentos, 95 envolvendo bicicletas e 90 com ônibus e caminhões.
“O elevado número de pacientes que chega ao setor de emergência em um curto espaço de tempo pode impactar os fluxos habituais de atendimento. Por isso, o treinamento contínuo das equipes é fundamental para garantir a segurança da assistência às vítimas e também aos demais pacientes que necessitam de cuidados. Nesse contexto, a integração e a comunicação entre os profissionais são indispensáveis, e os simulados contribuem diretamente para a identificação de fragilidades e para o planejamento de ações que permitam salvar o maior número possível de vidas”, ressaltou o médico responsável pelo Gerenciamento de Vítimas em Massa do HSV, Dr. Frederico Michelino.
O simulado reforça que a segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva e que prevenção e preparo fazem a diferença quando o objetivo é preservar vidas. Entre as principais orientações que precisam ser levadas para todos os meses, estão:
- Respeito aos limites de velocidade;
- Não fazer uso do celular ao volante;
- Não dirigir sob efeito de álcool;
- Uso correto dos equipamentos de segurança;
- Redobrar a atenção com motociclistas, ciclistas e pedestres.