Caro leitor, em um mundo que frequentemente corre em ritmo frenético, onde o sucesso é medido por cifras e a pressa dita o tom das nossas interações, olhar para o lado tornou-se um ato de resistência. Falamos muito sobre crises políticas, econômicas e climáticas, mas raramente nos detemos na crise que silenciosamente corrói as bases da nossa convivência: a crise da indiferença. É nesse cenário que a caridade deixa de ser apenas um conceito religioso ou moral e passa a ser uma necessidade urgente de sobrevivência coletiva.

Existe um equívoco comum de que praticar a caridade significa, exclusivamente, abrir a carteira ou doar o que sobrou no armário. Claro, a doação material é vital para quem tem fome ou frio — e não deve ser minimizada. Porém, reduzir a caridade ao desapego do excesso é empobrecer sua verdadeira essência. A palavra, que tem raízes no latim caritas (amor, estima), evoca algo muito mais profundo: a disposição de enxergar o outro em sua total dignidade.

A verdadeira caridade não humilha quem recebe, nem envaidece quem dá. Ela horizontaliza as relações. É o tempo doado para ouvir um idoso solitário, o respeito no olhar direcionado a quem vive invisível nas calçadas, a paciência com o colega de trabalho que atravessa um dia difícil. Dar um prato de comida resolve uma urgência do corpo, mas estender a mão e ouvir uma história resgata uma alma.

A caridade é o único tesouro que se multiplica pelo divórcio: quanto mais se divide, mais se tem. Curiosamente, a ciência moderna tem validado o que a sabedoria popular já sabia: fazer o bem faz bem. Estudos na área da neurobiologia mostram que o ato de ajudar o próximo ativa os centros de recompensa do cérebro, liberando dopamina e ocitocina — os chamados hormônios da felicidade e do vínculo social. Ou seja, o egoísmo é uma miopia existencial. Quando estendemos a mão para levantar alguém, somos nós que nos sentimos mais firmes sobre os próprios pés.

Caro leitor, não precisamos esperar por grandes tragédias ou por uma fortuna na conta bancária para agir. A caridade revolucionária opera nas pequenas brechas do cotidiano. Ela está na gentileza no trânsito, na partilha do conhecimento, no voluntariado anônimo que faz engrenagens comunitárias girarem sem alarde.

Praticar a caridade é reconhecer o fio invisível que une todos nós. Se a dor do outro não me afeta, a minha própria humanidade está anestesiada. Em última análise, ser caridoso não é sobre salvar o mundo sozinho, mas sobre garantir que, no pedaço de mundo que nos cabe habitar, o frio da indiferença não termine por congelar os corações. Que possamos, hoje mesmo, ser o calor na vida de alguém. Pense nisso !

Micéia Lima Izidoro é Neuropsicopedagoga Clínica, Psicopedagoga clínica e Institucional, Pós-graduada em ABA, Pós-graduada em Dislexia e distúrbios da leitura e escrita e voluntária na ONG A casa do Ney