29 de maio de 2026
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TÁTICO MOTOS

Homem é preso por descumprimento de medida protetiva

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso

Um homem foi preso no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, suspeito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, após a esposa acionar a Guarda Municipal por meio do aplicativo de SOS.

A ocorrência foi atendida por equipes do Tático Motos. Quando os guardas chegaram ao endereço informado, o suspeito já havia fugido.

Os agentes iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar o homem. Segundo a corporação, ele ainda tentou escapar ao perceber a aproximação das motocicletas da GM, mas acabou abordado.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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