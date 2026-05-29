Um homem foi preso no bairro Bom Jardim, em Jundiaí, suspeito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, após a esposa acionar a Guarda Municipal por meio do aplicativo de SOS.

A ocorrência foi atendida por equipes do Tático Motos. Quando os guardas chegaram ao endereço informado, o suspeito já havia fugido.

Os agentes iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar o homem. Segundo a corporação, ele ainda tentou escapar ao perceber a aproximação das motocicletas da GM, mas acabou abordado.