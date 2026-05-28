Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares do 49º Batalhão na noite desta quarta-feira (27), no bairro Jardim da Fonte, em Jundiaí.

De acordo com a PM, uma equipe da 1ª Cia realizava patrulhamento preventivo pela avenida Ângelo Rivelli quando avistou dois homens em atitude suspeita.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao consultarem os dados dos abordados, um deles apresentou inicialmente informações falsas sobre sua identidade.