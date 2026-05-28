Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram nesta quinta-feira (28) uma operação para combater a pirataria de artigos esportivos. O alvo foi a venda de camisas esportivas, principalmente de seleções que participarão da Copa do Mundo de Futebol, incluindo a do Brasil.

A ação foi concentrada na avenida Valtier, na região do Canindé, e nas ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, na República, locais que concentram lojas de comércio popular.

Durante a fiscalização, os policiais apreenderam cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas. A operação também recolheu 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem procedência legal. Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte. O material fiscalizado foi apreendido pelos agentes.