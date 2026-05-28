O proprietário de um bar foi preso por policiais militares na noite desta quarta-feira (27), no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, após uma arma de fogo ser encontrada dentro do estabelecimento.

Segundo a PM, a corporação recebeu uma denúncia anônima informando que o dono do bar estaria escondendo uma arma no local.

As equipes foram até o endereço e fizeram contato com o responsável pelo comércio. Durante a averiguação, ele levou os policiais até uma área próxima ao balcão, onde foi localizado um revólver.