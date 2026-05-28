28 de maio de 2026
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EM JUNDIAÍ

PM encontra arma de fogo em bar e comerciante é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A Polícia Civil irá investigar a procedência da arma apreendida
A Polícia Civil irá investigar a procedência da arma apreendida

O proprietário de um bar foi preso por policiais militares na noite desta quarta-feira (27), no bairro Fazenda Grande, em Jundiaí, após uma arma de fogo ser encontrada dentro do estabelecimento.

Segundo a PM, a corporação recebeu uma denúncia anônima informando que o dono do bar estaria escondendo uma arma no local.

As equipes foram até o endereço e fizeram contato com o responsável pelo comércio. Durante a averiguação, ele levou os policiais até uma área próxima ao balcão, onde foi localizado um revólver.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

A Polícia Civil irá investigar a procedência da arma apreendida.

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