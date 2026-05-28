A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, iniciou nesta semana as obras de abertura de uma nova estrada de ligação entre os bairros Mirante, Vista Alegre e Jardim Amazonas. A intervenção vai conectar a rua Carlos Roberto Regorão, a rua Rio Xingu e a rua Treze de Maio, ampliando a mobilidade urbana e facilitando o deslocamento dos moradores da região.

A obra contará com aproximadamente 12 mil metros cúbicos de terraplenagem, além da implantação de cerca de 600 metros lineares de guias e sarjetas. A área total de pavimentação será de aproximadamente 2,4 mil metros quadrados.