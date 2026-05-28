O atacante Neymar deve ser liberado para voltar aos gramados em até três semanas, segundo informou nesta quinta-feira (28) o médico da CBF, Rodrigo Lasmar. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e virou preocupação para a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a CBF, exames realizados na Granja Comary apontaram que o problema é mais grave do que um simples edema, como havia sido inicialmente divulgado. Neymar seguirá em tratamento e não deve participar dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.

Com o prazo estimado de recuperação, o atacante também pode desfalcar o Brasil na estreia da Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos. Apesar disso, a comissão técnica mantém o jogador integrado ao grupo durante o período de recuperação.