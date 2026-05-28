28 de maio de 2026
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Neymar desfalca Brasil em amistosos e estreia do Brasil na Copa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CBF TV
Médico da CBF confirma lesão muscular grau 2 na panturrilha do atacante do Santos
Médico da CBF confirma lesão muscular grau 2 na panturrilha do atacante do Santos

O atacante Neymar deve ser liberado para voltar aos gramados em até três semanas, segundo informou nesta quinta-feira (28) o médico da CBF, Rodrigo Lasmar. O jogador sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e virou preocupação para a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026.  

De acordo com a CBF, exames realizados na Granja Comary apontaram que o problema é mais grave do que um simples edema, como havia sido inicialmente divulgado. Neymar seguirá em tratamento e não deve participar dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito.  

Com o prazo estimado de recuperação, o atacante também pode desfalcar o Brasil na estreia da Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, diante do Marrocos. Apesar disso, a comissão técnica mantém o jogador integrado ao grupo durante o período de recuperação.  

Neymar se apresentou à Seleção nesta semana, mas não participou dos primeiros treinamentos comandados por Carlo Ancelotti. A situação física do camisa 10 passou a ser monitorada de perto pela comissão técnica desde a chegada do elenco à Granja Comary.  

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