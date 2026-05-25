O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí investe em melhorias que integram o planejamento da empresa para ampliar a segurança operacional, acompanhar o crescimento urbano e fortalecer o abastecimento nos bairros do município. Mais de 116 quilômetros de intervenções em redes de água e esgoto, novos reservatórios e investimentos em infraestrutura vêm reforçando os sistemas de saneamento de Jundiaí.

As intervenções integram um pacote de investimentos superior a R$ 114 milhões e devem beneficiar mais de 15 mil famílias, ampliando o abastecimento, a reservação e reforçando a segurança hídrica da cidade e buscam modernizar estruturas, ampliar a capacidade de distribuição e garantir maior eficiência ao sistema de abastecimento.

As obras realizadas e previstas pela Dae entre 2025 e 2027 contemplam diferentes regiões da cidade. Entre os destaques estão mais de 44 quilômetros de novas redes de água implantadas pela empresa, além do remanejamento de outros 33 quilômetros de tubulações já existentes.