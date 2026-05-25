O Departamento de Água e Esgoto (Dae) de Jundiaí investe em melhorias que integram o planejamento da empresa para ampliar a segurança operacional, acompanhar o crescimento urbano e fortalecer o abastecimento nos bairros do município. Mais de 116 quilômetros de intervenções em redes de água e esgoto, novos reservatórios e investimentos em infraestrutura vêm reforçando os sistemas de saneamento de Jundiaí.
As intervenções integram um pacote de investimentos superior a R$ 114 milhões e devem beneficiar mais de 15 mil famílias, ampliando o abastecimento, a reservação e reforçando a segurança hídrica da cidade e buscam modernizar estruturas, ampliar a capacidade de distribuição e garantir maior eficiência ao sistema de abastecimento.
As obras realizadas e previstas pela Dae entre 2025 e 2027 contemplam diferentes regiões da cidade. Entre os destaques estão mais de 44 quilômetros de novas redes de água implantadas pela empresa, além do remanejamento de outros 33 quilômetros de tubulações já existentes.
Na área de esgotamento sanitário, a Dae também avança com a implantação de mais de 39 quilômetros de novas redes de esgoto. Uma das principais obras em andamento está localizada no Traviú, que recebe pela primeira vez um sistema completo de coleta e afastamento de esgoto.
As obras contemplam bairros e regiões como Cebrantes, Traviú, Poste, Santa Gertrudes e Castanho, levando melhorias estruturais que impactam diretamente o dia a dia da população, desde o abastecimento até a ampliação da capacidade de atendimento dos sistemas. Outro investimento importante é a implantação de novos reservatórios nas regiões do Medeiros, Jardim Planalto e Eloy Chaves.
Para o diretor-presidente da Dae Jundiaí, Daniel Bocalão, os investimentos representam um avanço importante para a infraestrutura do município. “Estamos falando de abastecimento, qualidade de vida, segurança hídrica e preparação da cidade para o futuro. O saneamento acompanha o crescimento de Jundiaí e precisa evoluir junto com ele”, destaca.
Além da ampliação das redes e da construção de reservatórios, as intervenções também têm como objetivo preparar o município para os próximos anos, fortalecendo a capacidade operacional dos sistemas e garantindo mais eficiência no atendimento à população.