A Auten Incorporadora reuniu arquitetos e clientes de Jundiaí para um evento exclusivo com Patrícia Pomerantzeff, da Doma Arquitetura. O seleto grupo de convidados teve a oportunidade de participar de uma conversa sobre minimalismo, quiet luxury e as tendências que irão moldar o setor com a profissional que está a frente do maior canal de arquitetura do país.

O evento integra o circuito Auten Talks, que traz sempre temas relevantes e palestrantes reconhecidos, gerando conversas autênticas e um verdadeiro espaço de experiências exclusivas.

“O Auten Talks é um evento que aprofunda conversas e repertório, proporcionando a materialização do conceito de vivência exclusiva, uma premissa da Auten Incorporadora. Foi uma noite memorável”, comenta a gerente de Marketing e Relacionamento com o Cliente, Tania Pizzi.