25 de maio de 2026
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PARA ARQUITETOS

Auten Incorporadora e Doma Arquitetura promovem evento exclusivo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Auten Talks com Doma Arquitetura, evento exclusivo realizado pela Auten Incorporadora
Auten Talks com Doma Arquitetura, evento exclusivo realizado pela Auten Incorporadora

A Auten Incorporadora reuniu arquitetos e clientes de Jundiaí para um evento exclusivo com Patrícia Pomerantzeff, da Doma Arquitetura. O seleto grupo de convidados teve a oportunidade de participar de uma conversa sobre minimalismo, quiet luxury e as tendências que irão moldar o setor com a profissional que está a frente do maior canal de arquitetura do país.

O evento integra o circuito Auten Talks, que traz sempre temas relevantes e palestrantes reconhecidos, gerando conversas autênticas e um verdadeiro espaço de experiências exclusivas.

“O Auten Talks é um evento que aprofunda conversas e repertório, proporcionando a materialização do conceito de vivência exclusiva, uma premissa da Auten Incorporadora.  Foi uma noite memorável”, comenta a gerente de Marketing e Relacionamento com o Cliente, Tania Pizzi.

À frente da Doma Arquitetura, hoje o maior canal de arquitetura do Brasil - são mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e 1,1 milhão no Youtube, Patrícia traz toda sua sensibilidade artística e olhar apurado para criação de espaços funcionais e cheios de personalidade. Durante a palestra, ela dividiu seu ponto de vista sobre atemporalidade, sustentabilidade e bem-estar, características muito relacionadas ao quiet luxury - ou luxo silencioso.

Marcados pela sofisticação e elegância, os empreendimentos da Auten são únicos, projetados de forma exclusiva para cada área e cuidadosamente planejados para superar as expectativas de quem busca desafiar o comum e viver o extraordinário.

Sobre a Auten

A Auten Incorporadora traz toda expertise da holding Cataguá Soluções Imobiliárias, que possui 40 anos de sólida atuação no mercado imobiliário, com presença em mais de 50 municípios do interior paulista. Em Jundiaí, é a única associada à Abrainc, associação que representa as maiores incorporadoras do Brasil.

Visite a central de vendas na avenida Dr. Adilson Rodrigues, 2542, Jardim Samambaia. Mais informações pelo site www.auten.com.br.

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