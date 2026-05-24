Especialistas locais preveem saúde e segurança como os temas mais relevantes para os eleitores da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A eleição tende a ser menos ideológica e mais pragmática, já que o eleitorado busca respostas concretas para problemas cotidianos que afetam diretamente a qualidade de vida. O debate deve se concentrar mais na capacidade de gestão e na entrega de resultados do que em grandes embates políticos.

Esse pragmatismo amplia os desafios dos candidatos a deputado diante da polarização nacional.

O cientista político e doutorando pela Unicamp, Fabiano Pereira, avalia que, embora saúde e segurança apareçam como prioridades da população, ainda existe forte influência da polarização política no comportamento do eleitor. Segundo ele, “eleitorado quer respostas rápidas a problemas do cotidiano, mas o cenário político nacionalizado acaba interferindo na percepção sobre quem é responsável por cada área”. Ele ressalta que a disputa entre grupos políticos que dominam o cenário nacional há anos pode confundir questões de competência federal, estadual e municipal.

A RMJ, formada por sete municípios e com população próxima de 800 mil habitantes, conta atualmente com apenas 726 leitos hospitalares vinculados ao SUS. O número está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta entre três e cinco leitos para cada mil habitantes. Na prática, a região teria necessidade de quase o triplo da estrutura disponível na rede pública. Por isso, entre os temas mais discutidos entre a comunidade estão a criação de novos leitos hospitalares, redução das filas de exames e cirurgias, fortalecimento das UPAs e UBSs, contratação de médicos e especialistas, além da construção de hospitais regionais.