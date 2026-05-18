O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), no Centro de Trauma, atendeu na última semana a uma ocorrência real de acidente de trânsito com múltiplas vítimas, registrada em uma das principais rodovias do país, que corta a região de Jundiaí. Embora nem todas as vítimas tenham sido encaminhadas à instituição, a situação exigiu rápida mobilização das equipes e demonstrou, na prática, a importância de um modelo assistencial bem organizado, com fluxos definidos e profissionais preparados para atuar de forma integrada em cenários de alta complexidade.
Com a comunicação efetiva entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jundiaí e o Hospital São Vicente, foi possível organizar melhor as informações ainda na fase pré-hospitalar, o que facilita a preparação interna. “Neste caso recente, essa integração foi essencial para a rápida mobilização das equipes. Recebemos casos de maior complexidade, sendo dois pacientes classificados na cor amarela e um na vermelha – este, já intubado – todos atendidos de forma imediata e com excelente tempo de resposta. Isso foi possível porque a estrutura do Protocolo de Trauma já é consolidada no hospital, mantendo em prontidão equipes de cirurgia, ortopedia, banco de sangue, centro cirúrgico e tomografia, garantindo uma resposta rápida e coordenada em situações de urgência”, conta Fellipe Santos de Oliveira, que atua como enfermeiro navegador do Centro de Trauma no HSV.
“As equipes organizam essa dinâmica de forma estratégica, permitindo que decisões críticas sejam tomadas com rapidez, que fluxos sejam acionados simultaneamente e que os recursos assistenciais sejam direcionados de maneira adequada desde os primeiros minutos do atendimento. Esse nível de organização reduz o tempo de resposta, otimiza a condução clínica e amplia a capacidade da instituição de absorver ocorrências de maior complexidade, inclusive em situações com aumento repentino da demanda assistencial”, destaca o Diretor Clínico do HSV e líder do Centro de Trauma, Frederico Michelino.
O HSV implantou recentemente o protocolo de Gerenciamento de Vítimas em Massa (MCM), alinhado às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), voltado especificamente para ocorrências com aumento repentino e elevado no número de vítimas. A efetividade desse modelo está diretamente relacionada ao grau de consolidação e à estrutura já existentes no Centro de Trauma, considerado o nível essencial para garantir o sucesso operacional de atendimentos em cenários de maior escala.
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Em abril, o Hospital São Vicente recebeu a visita do médico português Nelson Olim, referência internacional em medicina de catástrofe, que acompanhou os processos assistenciais da instituição e participou da implantação do protocolo de MCM. Na ocasião, o especialista destacou a organização e a capacidade de resposta apresentada pelas equipes do HSV.
“O HSV demonstra um nível de organização impressionante e tem potencial para se tornar referência no Brasil. A rápida reorganização das equipes evidencia o preparo técnico e a maturidade dos fluxos assistenciais”, afirmou o especialista.
“O Centro de Trauma do HSV vem passando por um processo constante de evolução, com investimentos em preparo técnico, integração entre equipes e aperfeiçoamento dos fluxos assistenciais. Nosso objetivo é seguir ampliando a capacidade de resposta da Instituição, garantindo atendimento seguro, ágil e resolutivo à população”, finaliza Michelino.