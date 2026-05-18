O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), no Centro de Trauma, atendeu na última semana a uma ocorrência real de acidente de trânsito com múltiplas vítimas, registrada em uma das principais rodovias do país, que corta a região de Jundiaí. Embora nem todas as vítimas tenham sido encaminhadas à instituição, a situação exigiu rápida mobilização das equipes e demonstrou, na prática, a importância de um modelo assistencial bem organizado, com fluxos definidos e profissionais preparados para atuar de forma integrada em cenários de alta complexidade.

Com a comunicação efetiva entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Jundiaí e o Hospital São Vicente, foi possível organizar melhor as informações ainda na fase pré-hospitalar, o que facilita a preparação interna. “Neste caso recente, essa integração foi essencial para a rápida mobilização das equipes. Recebemos casos de maior complexidade, sendo dois pacientes classificados na cor amarela e um na vermelha – este, já intubado – todos atendidos de forma imediata e com excelente tempo de resposta. Isso foi possível porque a estrutura do Protocolo de Trauma já é consolidada no hospital, mantendo em prontidão equipes de cirurgia, ortopedia, banco de sangue, centro cirúrgico e tomografia, garantindo uma resposta rápida e coordenada em situações de urgência”, conta Fellipe Santos de Oliveira, que atua como enfermeiro navegador do Centro de Trauma no HSV.