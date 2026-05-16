A Secretaria Municipal de Cultura abre no dia 20 de maio as inscrições para artistas, grupos e produtores culturais interessados em integrar a programação do segundo semestre de 2026 nos palcos do Teatro Polytheama, da Sala Glória Rocha e da Sala Josette Feres. As propostas poderão ser enviadas até as 16h do dia 2 de junho, exclusivamente de forma on-line, por meio da plataforma: teatros-jundiai.web.app.

Os projetos inscritos serão avaliados pela equipe gestora dos teatros, com base em critérios técnicos, operacionais e de viabilidade, visando à composição de uma programação diversificada e alinhada à pluralidade cultural do município.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população às atividades culturais, fortalecer a produção artística local e regional e contribuir para a construção de uma agenda cultural variada e acessível ao público.