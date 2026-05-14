Representantes da Prefeitura de Jundiaí e da empresa Foxconn se reuniram para uma agenda voltada à discussão de soluções tecnológicas e possibilidades de parceria nas áreas de inovação, transformação digital e cidades inteligentes. No encontro, a empresa apresentou aplicações de inteligência artificial voltadas à gestão urbana e mostrou como a tecnologia pode ajudar a tornar os serviços públicos mais eficientes, integrados e conectados.

Entre os assuntos debatidos estiveram a integração de sistemas e o cruzamento inteligente de dados, permitindo uma gestão mais ágil e alinhada ao crescimento planejado de Jundiaí. “O diálogo com empresas que estão na vanguarda da tecnologia é fundamental para que Jundiaí continue avançando de forma planejada, moderna e conectada às necessidades da população. Queremos acompanhar as transformações das cidades inteligentes e buscar soluções que possam tornar os serviços públicos cada vez mais acessíveis para as pessoas”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Para o especialista em Relações Governamentais da Foxconn, João Gabriel de Carli Nogueira, tecnologias de IA podem otimizar áreas como saúde, mobilidade, segurança e governança pública. “Na reunião apresentamos algumas das soluções que desenvolvemos para identificar oportunidades de colaboração para a gestão pública.”