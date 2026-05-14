14 de maio de 2026
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CAPTURADO

Procurado pela Justiça por agressão é preso por PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça
Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça

Policiais militares do 11º Batalhão capturaram, nesta quarta-feira (13), um homem procurado pela Justiça, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

A prisão foi realizada por PMs do Comando de Força Patrulha (CFP), que receberam informações sobre um mandado de prisão expedido contra um homem por crime de agressão.

Durante diligências pelo bairro, os policiais foram até o endereço ligado ao procurado e conseguiram localizá-lo.

Em consulta ao sistema policial, foi confirmada a existência do mandado de prisão em aberto.

Após a captura, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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