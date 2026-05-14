Policiais militares do 11º Batalhão capturaram, nesta quarta-feira (13), um homem procurado pela Justiça, no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

A prisão foi realizada por PMs do Comando de Força Patrulha (CFP), que receberam informações sobre um mandado de prisão expedido contra um homem por crime de agressão.

Durante diligências pelo bairro, os policiais foram até o endereço ligado ao procurado e conseguiram localizá-lo.