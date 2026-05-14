O Tribunal do Júri de Jundiaí condenou um homem a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de tentativa de feminicídio contra a ex-esposa e tentativa de homicídio qualificado contra o atual companheiro dela. Os crimes ocorreram em abril do ano passado.

De acordo com o processo, o acusado descumpriu uma medida protetiva e foi até a residência da ex-companheira, tentando invadir o imóvel. Ele acabou sendo contido pela mulher e pelo atual marido dela, que foi atingido por três golpes de faca ao tentar impedir o agressor de chegar até a vítima. O caso aconteceu na presença da filha do ex-casal, que na época tinha 10 anos.

O julgamento durou cerca de 10 horas, período em que foram ouvidas testemunhas, vítimas e o próprio réu. Ao final, o Conselho de Sentença reconheceu que a ex-esposa também foi alvo da ação criminosa, mesmo sem ter sofrido ferimentos, configurando a tentativa de feminicídio.