O Tribunal do Júri de Jundiaí condenou um homem a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de tentativa de feminicídio contra a ex-esposa e tentativa de homicídio qualificado contra o atual companheiro dela. Os crimes ocorreram em abril do ano passado.
De acordo com o processo, o acusado descumpriu uma medida protetiva e foi até a residência da ex-companheira, tentando invadir o imóvel. Ele acabou sendo contido pela mulher e pelo atual marido dela, que foi atingido por três golpes de faca ao tentar impedir o agressor de chegar até a vítima. O caso aconteceu na presença da filha do ex-casal, que na época tinha 10 anos.
O julgamento durou cerca de 10 horas, período em que foram ouvidas testemunhas, vítimas e o próprio réu. Ao final, o Conselho de Sentença reconheceu que a ex-esposa também foi alvo da ação criminosa, mesmo sem ter sofrido ferimentos, configurando a tentativa de feminicídio.
Em relação ao atual companheiro da mulher, os jurados rejeitaram as teses de legítima defesa e de ausência de intenção de matar. O réu foi condenado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - relacionado ao ciúme do novo relacionamento - e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os golpes foram desferidos pelas costas durante a invasão da residência.
Segundo o Ministério Público, o desfecho poderia ter sido ainda mais grave se a filha do acusado não tivesse percebido a invasão e buscado ajuda para a mãe e o padrasto, que dormia no momento da ação.
A juíza fixou a pena em 22 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Além disso, determinou o pagamento de indenização de R$ 50 mil para cada uma das vítimas.
A decisão ainda cabe recurso, mas o acusado permanecerá preso.