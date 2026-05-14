A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) ofertam, em parceria, um curso de construtores de alvenaria para homens e mulheres, preferencialmente varzinos, no Facilita. As inscrições para as aulas presenciais e gratuitas já estão abertas e podem ser feitas até 8 de junho, na sala do Sebrae do Facilita. Serão duas turmas de segunda a sexta-feira: uma no período da tarde e a outra à noite.

Requisitos

Podem se inscrever pessoas de 18 anos ou mais que tenham concluído o quinto ano (quarta série) do Ensino Fundamental. As vagas são destinadas, prioritariamente, a varzinos. Interessados residentes em outras cidades poderão fazer a inscrição, mas ficarão em uma lista de espera por vagas remanescentes.

Inscrição

Os interessados devem comparecer à sala do Sebrae no Facilita (rua João Póvoa, 97 — Jardim do Lar), com cópias de um documento com foto, de um comprovante de residência (conta de água, energia elétrica ou telefone) e do histórico escolar. A inscrição precisa ser feita até 8 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. São 40 vagas (20 por turma).

Curso