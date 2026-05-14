O motorista de uma carreta morreu na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (Estrada de Itatiba), em Itatiba, na madrugada desta quinta-feira (14), após bater de frente contra um caminhão carregado com tijolos.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atendimento de sinistro de acidente com vítima fatal no km 96 da pista Sul da rodovia. No local, ficou apurado que um caminhão carregado com tijolos seguia no sentido sul da rodovia e, por motivos a serem esclarecidos, foi atingido frontalmente pela carreta que seguia no sentido contrário.

O condutor da carreta morreu no local e os dois ocupantes do caminhão saíram ilesos.