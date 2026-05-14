14 de maio de 2026
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SEMANA S

Sesc terá Demônios da Garoa, circo e conversa sobre saúde mental

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Bruno de Torino
Demônios da Garoa são atração do Sesc Jundiaí neste fim de semana
Demônios da Garoa são atração do Sesc Jundiaí neste fim de semana

A segunda edição da Semana S mobiliza instituições em todo o país em uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Federações do Comércio, Sesc e Senac. Em Jundiaí, a programação se estende até o próximo domingo, 17 de maio, com destaque para atividades que integram bem-estar, pensamento crítico e fruição artística.

Confira os destaques

Saúde Mental e Diálogos Geracionais
Nesta sexta-feira (15), o Sesc Jundiaí promove a palestra "Saúde mental e encontro de gerações", conduzida pela psicóloga Erika Damasceno. O encontro analisa como a convivência entre diferentes gerações no ambiente corporativo, da experiência dos Baby Boomers ao dinamismo da Geração Z, impacta o equilíbrio emocional e as relações de trabalho. A atividade acontece no Teatro, das 10h às 12h, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes, na Loja Sesc.

Tradição e Memória do Samba Paulista
No sábado (16), às 19h, o palco da unidade recebe o grupo Demônios da Garoa. Com mais de 80 anos de trajetória, o conjunto apresenta a essência do samba paulista, interpretando composições imortais de Adoniran Barbosa que se tornaram retratos sonoros da vida urbana.

Percussão e Movimento no Picadeiro
No domingo (17), a Cia Casca de Noz apresenta o espetáculo circense "Patunts", às 16h. A montagem explora a sonoridade da madeira e o ritmo da percussão em uma narrativa imersiva que utiliza o virtuosismo físico para encantar o público de todas as idades.

Acesso e Ingressos
Seguindo o objetivo de democratização da Semana S, os ingressos para as apresentações de sábado e domingo serão gratuitos e, exclusivamente, on-line. A retirada pode ser feita a partir das 14h de sexta-feira (15), pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site do Sesc.

Sobre a Semana S
Realizada pelo Sesc, Senac e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), a iniciativa visa fortalecer o setor de bens, serviços e turismo. Trata-se do maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro, com centenas de ações diárias em todo o território nacional.

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço

  • Palestra "Saúde mental e encontro de gerações", com Erika Damasceno
    15/5, sex, 10h às 12h | Teatro do Sesc Jundiaí
    Grátis (retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc)
  • Show Demônios da Garoa
    16/5, sáb, 19h | Teatro do Sesc Jundiaí
    Grátis (retirada de ingressos exclusivamente pelo site ou app Credencial Sesc SP a partir das 14h do dia 15 de maio)
  • Espetáculo "Patunts", com Cia Casca de Noz
    17/5, dom, 16h | Teatro do Sesc Jundiaí | Grátis
    Grátis (retirada de ingressos exclusivamente pelo site ou app Credencial Sesc SP a partir das 14h do dia 15 de maio).

Programação completa da Semana S no SescSP: sescsp.org.br/semana-s/

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