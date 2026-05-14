A segunda edição da Semana S mobiliza instituições em todo o país em uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Federações do Comércio, Sesc e Senac. Em Jundiaí, a programação se estende até o próximo domingo, 17 de maio, com destaque para atividades que integram bem-estar, pensamento crítico e fruição artística.

Confira os destaques

Saúde Mental e Diálogos Geracionais

Nesta sexta-feira (15), o Sesc Jundiaí promove a palestra "Saúde mental e encontro de gerações", conduzida pela psicóloga Erika Damasceno. O encontro analisa como a convivência entre diferentes gerações no ambiente corporativo, da experiência dos Baby Boomers ao dinamismo da Geração Z, impacta o equilíbrio emocional e as relações de trabalho. A atividade acontece no Teatro, das 10h às 12h, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes, na Loja Sesc.

Tradição e Memória do Samba Paulista

No sábado (16), às 19h, o palco da unidade recebe o grupo Demônios da Garoa. Com mais de 80 anos de trajetória, o conjunto apresenta a essência do samba paulista, interpretando composições imortais de Adoniran Barbosa que se tornaram retratos sonoros da vida urbana.