O cozinheiro de 39 anos preso em flagrante por injúria racial contra uma garçonete haitiana, em um restaurante de um shopping de Jundiaí, recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia realizada após a prisão ocorrida na última terça-feira (12). Eles trabalhavam juntos no restaurante e o crime teria ocorrido durante o horário de almoço, na presença de outros colegas. Ele foi demitido por justa causa.

Na decisão, o juiz reconheceu a gravidade do crime, mas entendeu que não havia elementos que justificassem a manutenção da prisão preventiva, destacando a ausência de violência física ou grave ameaça. “Embora inegavelmente reprovável e de acentuado peso social, o fato não apresenta gravidade concreta excepcional, pautada em violência de ordem física ou grave ameaça contra a pessoa, o que permite e autoriza o acompanhamento da apuração em liberdade”, afirmou o juíz ao conceder a liberdade provisória.

Apesar de responder ao processo em liberdade, o investigado deverá cumprir medidas cautelares, entre elas manter endereço fixo, não mudar de residência sem autorização judicial e não manter qualquer tipo de contato ou aproximação da vítima.