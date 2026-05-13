O grupo Albolea Flamenco apresenta no próximo dia 22 de maio, às 19h30, na Sala Glória Rocha, o espetáculo ‘Andalucía Adentro’, uma imersão sensível e intensa nas raízes mais profundas do flamenco. A montagem nasce do reencontro com a ancestralidade e da experiência íntima de caminhar por Granada, na Espanha, considerada um dos grandes berços dessa expressão artística.

Mais do que uma apresentação de dança, o espetáculo propõe uma vivência emocional e cultural, conduzindo o público pela Andaluzia profunda — aquela que não se revela aos olhos, mas é sentida na alma. Entre luz e sombra, o corpo se transforma em memória viva, enquanto o cante, o toque e o baile dialogam como linguagens ancestrais carregadas de pertencimento, herança e identidade.

‘Andalucía Adentro’ não busca simplesmente contar uma história. A proposta é habitar um lugar interior, onde o flamenco pulsa como raiz, como casa e como verdade. O espetáculo traduz a essência dessa arte de forma visceral e autêntica, revelando emoções que atravessam gerações.