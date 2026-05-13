O grupo Albolea Flamenco apresenta no próximo dia 22 de maio, às 19h30, na Sala Glória Rocha, o espetáculo ‘Andalucía Adentro’, uma imersão sensível e intensa nas raízes mais profundas do flamenco. A montagem nasce do reencontro com a ancestralidade e da experiência íntima de caminhar por Granada, na Espanha, considerada um dos grandes berços dessa expressão artística.
Mais do que uma apresentação de dança, o espetáculo propõe uma vivência emocional e cultural, conduzindo o público pela Andaluzia profunda — aquela que não se revela aos olhos, mas é sentida na alma. Entre luz e sombra, o corpo se transforma em memória viva, enquanto o cante, o toque e o baile dialogam como linguagens ancestrais carregadas de pertencimento, herança e identidade.
‘Andalucía Adentro’ não busca simplesmente contar uma história. A proposta é habitar um lugar interior, onde o flamenco pulsa como raiz, como casa e como verdade. O espetáculo traduz a essência dessa arte de forma visceral e autêntica, revelando emoções que atravessam gerações.
Com forte carga poética e estética, a apresentação promete envolver o público em uma atmosfera de intensidade e sensibilidade, valorizando a tradição flamenca sem perder a contemporaneidade. A montagem reforça o poder do flamenco como manifestação artística universal, capaz de conectar memória, cultura e emoção em uma experiência única.
A trilha sonora e os movimentos coreográficos foram construídos para transportar o espectador a um universo de profundidade emocional, no qual cada gesto carrega significado e cada acorde ecoa a força histórica do flamenco. O espetáculo também evidencia a influência da cultura andaluza na formação dessa arte reconhecida mundialmente por sua intensidade e expressividade.
Ao reunir dança, música e interpretação em uma mesma linguagem artística, ‘Andalucía Adentro’ convida o público a desacelerar e mergulhar em uma experiência sensorial marcada pela autenticidade. A apresentação na Sala Glória Rocha promete ser uma oportunidade para admiradores da cultura espanhola e amantes da dança vivenciarem uma noite de emoção, tradição e arte pulsante.
Os ingressos para o evento podem ser adquiridos por meio do Sympla (CLICA AQUI).