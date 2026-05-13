A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (13), a operação Off-Balance, que investiga supostas irregularidades na aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Cajamar (SP), em investimentos de alto risco. A entidade é responsável pela previdência de servidores públicos efetivos.

De acordo com a PF, policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar, Boituva e na capital paulista. A operação também inclui medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens, todas expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

As investigações tiveram início a partir de uma informação que apontava possíveis irregularidades na aplicação de aproximadamente R$ 107 milhões em quatro letras financeiras emitidas por dois bancos privados, um deles o Banco Master. O caso foi detalhado em nota de esclarecimento divulgada em 21 de novembro de 2025.