A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (13), a operação Off-Balance, que investiga supostas irregularidades na aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Cajamar (SP), em investimentos de alto risco. A entidade é responsável pela previdência de servidores públicos efetivos.
De acordo com a PF, policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Cajamar, Boituva e na capital paulista. A operação também inclui medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens, todas expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
As investigações tiveram início a partir de uma informação que apontava possíveis irregularidades na aplicação de aproximadamente R$ 107 milhões em quatro letras financeiras emitidas por dois bancos privados, um deles o Banco Master. O caso foi detalhado em nota de esclarecimento divulgada em 21 de novembro de 2025.
Na nota, o Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar (IPSSC) informou que, em relação às notícias sobre o Banco Master, o Banco Central decretou liquidação extrajudicial. Esclareceu ainda que todos os investimentos foram realizados com a observância de rigorosas cautelas legais e análises técnicas, em um momento em que a instituição era considerada sólida e segura pelos órgãos reguladores. A entidade ainda disse que “tranquiliza seus segurados, informando que a situação não afeta o pagamento das atuais aposentadorias e pensões, nem as futuras concessões de benefícios”. Finalizou afirmando que está adotando todas as providências jurídicas e administrativas cabíveis para preservar o capital investido e defender os interesses de seus segurados.
O JJ procurou o Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar (IPSSC) para se posicionar sobre a operação desta quarta-feira (13), mas não obteve retorno até o momento.
A Polícia Federal informou que as apurações seguem em andamento para esclarecer a eventual responsabilidade dos envolvidos e o impacto das operações financeiras realizadas no fundo previdenciário municipal.
O JJ também entrou em contato com a Prefeitura de Cajamar, mas não obteve resposta até o momento.