A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) integra o estudo multicêntrico Unisleep, em parceria com a UFSCar. A pesquisa investiga o sono, a saúde mental e o estilo de vida em comunidades acadêmicas. O estudo local contou com a participação de estudantes, docentes e colaboradores. Na FMJ, a pesquisa contou com a participação dos alunos Matheus Anselmo de Paula Toledo e João Vitor M. Oliveira.

O estudo foi realizado entre outubro de 2024 e junho de 2025, por meio de questionário eletrônico. Os dados contribuem para orientar estratégias institucionais de cuidado e prevenção. O levantamento de dados aponta que 33% dos participantes da FMJ relataram insatisfação com o sono, enquanto 56% apresentam sintomas de insônia. Com base em instrumentos de rastreio, entre os estudantes de medicina, foram identificados indícios de estresse (40%), sintomas depressivos (29%) e ansiedade (27%).

Outro dado relevante aponta que 20% dos graduandos relataram uso recente de antidepressivos e 22% utilizam substâncias para auxiliar o sono. No entanto, a maioria (84%) mantém prática regular de atividade física, indicando um aspecto positivo na rotina dos participantes.