Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Itatiba oferece à população, desde segunda-feira (11), um espaço inédito com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps IJ) Dr. Antônio Fernando Ubinha.
O evento de inauguração aconteceu na última semana, na avenida da Saudade, 146, no Jardim Tereza, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo. O Caps IJ acolherá crianças e jovens de até 18 anos incompletos (17 anos e 11 meses) de idade, com encaminhamento da Rede Municipal de Saúde e também quem precisar de orientação, de segunda a sexta, das 7h às 17h.
A inédita unidade especializada da atenção secundária da Saúde atenderá pacientes em sofrimento psíquico intenso, com possíveis diagnósticos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, humor e até automutilação.
O prefeito Thomás Capeletto de Oliveira disse no evento de inauguração que este é mais um dia histórico. “Pela primeira vez, estamos inaugurando este centro especializado para saúde mental das crianças e adolescentes, [equipamento] que não tinha em Itatiba. Batalhamos muito para estabelecer esse cuidado a quem precisa. No pós-pandemia e nesta sociedade agitada que vivemos, se fez cada vez mais necessário o atendimento à saúde mental”, pontuou o prefeito, ao lado da primeira-dama Barbara Zaratini Capeletto de Oliveira e de autoridades municipais.
“Antes de implementar este serviço, estudamos e fomos conhecer a rede, abrangendo Educação, Ação Social, UPA… Foi uma construção de muitas mãos e fico muito feliz, porque este instrumento de saúde, que será para toda a sociedade, é um avanço muito grande no cuidado com a saúde mental do município”, declarou a secretária de Saúde, dra. Claudia Swenson, ao lado dos adjuntos Lucas Zeponi Dal'Acqua e Ulisses Geraldini Jr., de Vigilâncias em Saúde.
“Hoje é um dia muito especial. Tudo aqui foi construído com muito carinho, assim como a homenagem [ao médico pediatra que batiza o espaço]. Sabemos da necessidade deste serviço tão importante e estamos felizes em oferecê-lo com essa equipe maravilhosa”, disse na cerimônia, em nome da equipe, a gerente do Caps IJ, assistente social Roseli Merli.
“O jovem precisa de ajuda. Quando abrimos as portas, eles mostram o grande valor que têm. Acredito que vamos ter um bom resultado aqui, porque este é um grande desafio”, comentou o vice-prefeito e secretário de Ação Social, Trabalho e Renda, Mauro Delforno. “Vamos cuidar das crianças para construir um futuro melhor”, acrescentou a secretária de Governo, Jackeline Boava Monte.
Patrono Dr. Ubinha
Um momento marcante da cerimônia foi a homenagem a Antônio Fernando Ubinha, o famoso Dr. Ubinha, renomado médico pediatra de Itatiba, com mais de três décadas de atuação, que faleceu em novembro de 2025. Também atuante no serviço público municipal, chegou a ser secretário interino de Saúde e, em 2024, foi reconhecido pela Prefeitura de Itatiba no prêmio Saúde Mais Forte.
“Ele passava tranquilidade aos pais. E é o que a gente quer aqui, que todos saiam acolhidos e tranquilizados. Haverá salvação de famílias aqui”, disse o prefeito Thomás, ressaltando que ele próprio e seu irmão, Thales, também foram atendidos pelo pediatra quando crianças, assim como várias gerações de itatibenses.
Os filhos do médico, Carla e Fernando, também falaram na cerimônia. “Às vezes, ele dava um chá, um abraço, segurava na mão da mãe e dizia ‘tá tudo bem’. Ver o nome dele em um Caps que vai permitir que as crianças sejam cuidadas e amadas, como ele fez com tantas crianças itatibenses, é de tamanha honra e orgulho. Agradeço genuinamente pelo carinho. Que aqui possam ser felizes, cuidadas e encontrem o que mais procuram”, desejou Carla, antes de passar a palavra ao irmão.
“Falo como filho e como colega de profissão. As duas funções, ele exerceu com maestria. Se dedicou ao atendimento e à saúde da criança. Independente do que fosse necessário, se projetava pela criança. Ver colegas de trabalho também se projetando para esta homenagem, me deixa sem palavras. Tenho certeza que escolheram um bom anjo. Que o legado dele seja feito aqui dentro, no atendimento e dedicação às crianças”, disse Fernando.
Do 'irmão' mais velho
Logo na recepção do Caps IJ Dr. Ubinha, há uma tela colorida alegrando o espaço. Foi presente do "irmão mais velho", a unidade Caps II, localizada na Vila Cassaro. A terapeuta ocupacional Uiara Danelutti conta que a arte, inspirada em traços de Romero Britto, foi produzida por muitas mãos.
Os jovens adultos atendidos pelo Caps II produziram a tela como um presente de inauguração para o prédio, à equipe e aos futuros usuários. A ação segue a máxima "gentileza gera gentileza"; quando o Caps II foi aberto, também recebeu uma tela de presente do Caps AD - Álcool e Drogas.