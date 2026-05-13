Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Itatiba oferece à população, desde segunda-feira (11), um espaço inédito com a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Caps IJ) Dr. Antônio Fernando Ubinha.

O evento de inauguração aconteceu na última semana, na avenida da Saudade, 146, no Jardim Tereza, em frente ao Asilo São Vicente de Paulo. O Caps IJ acolherá crianças e jovens de até 18 anos incompletos (17 anos e 11 meses) de idade, com encaminhamento da Rede Municipal de Saúde e também quem precisar de orientação, de segunda a sexta, das 7h às 17h.

A inédita unidade especializada da atenção secundária da Saúde atenderá pacientes em sofrimento psíquico intenso, com possíveis diagnósticos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, humor e até automutilação.