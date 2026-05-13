Quem circula pelas ruas de Jundiaí já deve ter notado uma mudança silenciosa, mas visível, no trânsito local. A presença de veículos elétricos e híbridos deixou de ser uma raridade para se tornar tendência confirmada por números. Segundo dados do Detran-SP, enviadas com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, de janeiro a maio de 2026 foram registrados 4.390 veículos circulando contra 3.552 unidades no mesmo período do ano passado, o que significa aumento de 23% na frota.

E os números têm sido comemorados pelos empresários do setor. Segundo o gerente de uma concessionária de automóveis, Sérgio Martins, a venda dos modelos representou, só em abril, 17% do total de veículos vendidos. Com valores entre R$ 100 mil a R$ 600 mil, ele comenta que há uma mudança de comportamento do consumidor.

“Ficamos em primeiro lugar na venda de veículos com 155 carros comercializados no varejo na nossa loja. Muitos consumidores estão deixando de comprar veículos de marcas tradicionais e migrando para os modelos eletrificados, reforçando a mudança importante no comportamento do mercado, pois a eletrificação deixa de ser apenas uma tendência de nicho”, comenta.

De acordo com Martins, um carro híbrido tem o motor à combustão e autonomia de até 1,2 mil km com um tanque de combustível, por isso o crescimento pela preferência.”Quem viaja muito e motoristas de aplicativo estão migrando para estes modelos em busca de economia e liberdade para percorrer grandes distâncias”.

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