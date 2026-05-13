O 28º Festival Enredança 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), está com inscrições abertas para os workshops gratuitos que integram a programação do festival. As atividades contam com vagas limitadas e, após o preenchimento, os interessados poderão se inscrever em lista de espera. As informações completas e inscrições podem ser acessadas no site da Cultura, neste link.
Ministrados por artistas e profissionais renomados da dança, os workshops oferecem uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências para bailarinos e interessados de diferentes níveis. As aulas abordam modalidades e práticas que vão do Ballet Clássico às técnicas contemporâneas, proporcionando vivências diversificadas e contato direto com profissionais atuantes no cenário da dança.
Para a bailarina Camila Rotta, integrante da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí e responsável pelo workshop de Aula de Ballet Clássico, a iniciativa tem um papel importante na formação e aproximação entre estudantes e profissionais da área. “Quando eu era estudante, sentia dificuldade de acessar os mesmos espaços que os profissionais ocupavam. Por isso, acho muito especial a proposta do festival que, principalmente por meio dos workshops gratuitos, aproxima diferentes trajetórias e cria oportunidades reais de troca, aprendizado e acesso à arte”, afirma.
A artista também destaca a relevância do evento para a cidade. “É muito importante que Jundiaí, sendo uma das poucas cidades que mantêm uma companhia profissional de dança, também sedie um evento como esse. Isso amplia ainda mais as conexões e fortalece a dança como uma rede viva.”
Serviço
“Workshops – 28º Festival Enredança 2026”
Dias: 16, 17 e 30 de maio
Local: Sala Fepasa do Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760)
Gratuito, com necessidade de inscrição prévia, por meio deste link