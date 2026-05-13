O 28º Festival Enredança 2026, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), está com inscrições abertas para os workshops gratuitos que integram a programação do festival. As atividades contam com vagas limitadas e, após o preenchimento, os interessados poderão se inscrever em lista de espera. As informações completas e inscrições podem ser acessadas no site da Cultura, neste link.

Ministrados por artistas e profissionais renomados da dança, os workshops oferecem uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências para bailarinos e interessados de diferentes níveis. As aulas abordam modalidades e práticas que vão do Ballet Clássico às técnicas contemporâneas, proporcionando vivências diversificadas e contato direto com profissionais atuantes no cenário da dança.

Para a bailarina Camila Rotta, integrante da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí e responsável pelo workshop de Aula de Ballet Clássico, a iniciativa tem um papel importante na formação e aproximação entre estudantes e profissionais da área. “Quando eu era estudante, sentia dificuldade de acessar os mesmos espaços que os profissionais ocupavam. Por isso, acho muito especial a proposta do festival que, principalmente por meio dos workshops gratuitos, aproxima diferentes trajetórias e cria oportunidades reais de troca, aprendizado e acesso à arte”, afirma.