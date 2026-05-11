Jundiaí iniciou a construção do Plano Municipal de Educação Permanente de Saúde, que irá orientar ações de formação e integração entre diferentes setores de 2026 até 2029. A iniciativa inédita no município reafirma a importância da qualificação do atendimento e a melhoria da experiência do usuário no SUS.

O Plano é um documento regulamentado pelo Ministério da Saúde que orienta a formação contínua dos profissionais, alinhada às necessidades do território e da população. Com proposta intersetorial, a elaboração do Plano envolve diferentes áreas da administração municipal e da sociedade civil, reforçando a compreensão da saúde como um campo integrado às demais políticas públicas.