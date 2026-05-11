Entre os dias 19 e 21 de maio Jundiaí recebe o projeto ‘Arte de Inovar com Maratona de Inovação’. A ação gratuita, será realizada nas Escolas Estaduais Bairro Fazenda Grande e Doutor Antenor Soares Gandra e combina arte, educação e inovação para inspirar jovens a desenvolver soluções reais para desafios ambientais, fortalecendo o ecossistema de inovação e ampliando o acesso à cultura.

O evento integra linguagens artísticas com apresentações teatrais, oficinas gamificadas de inovação e atividades formativas que estimulam o pensamento crítico, protagonismo e visão de futuro. A programação terá início com o espetáculo ‘Água à Vista’, da Companhia de Teatro Parafernália, que sensibiliza o público sobre os desafios da sustentabilidade e da crise hídrica, tema cada vez mais urgente no país. A peça vai preparar os participantes para a jornada de inovação que se segue e funciona como um catalisador criativo.

Oficinas

Nas oficinas de inovação, os jovens irão desenvolver as habilidades do futuro, com trabalho em equipes e apoio de mentores para criação de soluções voltadas ao meio ambiente, com destaque para desafios relacionados à água e à crise hídrica, que impactam diretamente a vida nas cidades. As propostas serão apresentadas em formato de pitch para uma banca avaliadora e as melhores ideias serão reconhecidas e premiadas.