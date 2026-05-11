11 de maio de 2026
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SAÚDE E BEM-ESTAR 

FMJ promove eventos para idosos do Tamoio 

Por Da redação | FMJ
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / FMJ
A iniciativa será realizada nos dias 14 e 28 de maio, na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 17h30 às 19h30
A iniciativa será realizada nos dias 14 e 28 de maio, na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 17h30 às 19h30

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza nos dias 14 e 28 de maio ações especiais voltadas à população idosa do Tamoio. A iniciativa será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 17h30 às 19h30, e busca estimular hábitos saudáveis, fortalecer o cuidado integral e promover momentos de acolhimento e convivência entre os participantes.

Os idosos terão acesso a orientações em saúde, aconselhamento, fisioterapia e práticas de incentivo à atividade física, com foco na promoção da qualidade de vida e do envelhecimento saudável. Os participantes também desfrutarão de um lanche e terão um ambiente de integração e troca de experiências.

Também serão aplicados questionários com o objetivo de compreender melhor as necessidades da população idosa atendida, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de cuidado mais efetivas e humanizadas.

A participação é gratuita e aberta à comunidade. A UBS Tamoio está localizada na rua Orestes Barbosa, s/nº, Jardim Tamoio, em Jundiaí.

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