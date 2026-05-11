A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza nos dias 14 e 28 de maio ações especiais voltadas à população idosa do Tamoio. A iniciativa será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), das 17h30 às 19h30, e busca estimular hábitos saudáveis, fortalecer o cuidado integral e promover momentos de acolhimento e convivência entre os participantes.

Os idosos terão acesso a orientações em saúde, aconselhamento, fisioterapia e práticas de incentivo à atividade física, com foco na promoção da qualidade de vida e do envelhecimento saudável. Os participantes também desfrutarão de um lanche e terão um ambiente de integração e troca de experiências.

Também serão aplicados questionários com o objetivo de compreender melhor as necessidades da população idosa atendida, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de cuidado mais efetivas e humanizadas.