Policiais militares do 49º Batalhão capturaram um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, durante patrulhamento no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da 1ª Companhia realizava policiamento preventivo pela avenida Ângelo Rivelli, região conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, quando abordou dois homens que caminhavam pela via.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Porém, ao consultarem os dados dos abordados nos sistemas policiais, os PMs constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.