Caro leitor, houve um tempo em que definir "família" era uma tarefa de dicionário: pai, mãe e filhos sob o mesmo teto, emoldurados por um porta-retrato padrão. Mas, se olharmos para as janelas da nossa cidade hoje, veremos que a moldura mudou.

A família contemporânea é um organismo vivo, resiliente e, acima de tudo, diversa. Ela se manifesta no pai solo, nas duas mães, nos avós que criam netos, nos casais sem filhos e naqueles "irmãos" que a vida nos deu sem compartilhar uma gota de sangue.

A grande libertação do nosso século foi o declínio da "família de comercial de margarina". Aquela imagem de perfeição inabalável, onde ninguém levanta a voz e o café da manhã é sempre ensolarado, deu lugar à verdade dos fatos.

Famílias reais têm arestas. Elas enfrentam o caos das manhãs de segunda-feira, as divergências políticas no grupo do WhatsApp e as cicatrizes que só quem cresceu junto sabe onde dói.

No entanto, é justamente nessa imperfeição que reside a força. A família não é o lugar onde tudo é fácil; é o lugar onde, apesar de difícil, a gente escolhe ficar. É o Porto Seguro onde podemos tirar a máscara social e ser, com todas as nossas falhas, aceitos.

Hoje, falamos muito sobre a "família escolhida". Para muitos, os laços biológicos são pontes rompidas, e o conceito de parentesco migrou para a esfera do afeto deliberado. Isso não retira o valor da genética, mas eleva a amizade e a lealdade ao status de sagrado. Afinal, o que faz de alguém "da casa"?

A Presença: Estar lá quando o mundo lá fora parece desabar.

A Memória Compartilhada: O repertório de piadas internas e histórias que ninguém mais entende.

O cuidado: A disposição de abrir mão do próprio conforto pelo bem do outro.

Em 2026, enfrentamos um paradoxo: estamos mais conectados digitalmente, mas fisicamente distantes. O maior desafio da família moderna é vencer a tela do celular. O jantar em família, que antes era o centro gravitacional do dia, tornou-se uma disputa por atenção com as notificações.

Precisamos resgatar o olho no olho. Família é construção diária, é manutenção. É o esforço consciente de desligar o Wi-Fi para ligar a escuta. É entender que, no fim da jornada, o que levamos não são os sucessos profissionais ou os bens acumulados, mas a qualidade das mãos que seguramos ao longo do caminho.

"Família não é sobre quem você carrega no sangue, mas sobre quem você escolhe carregar no coração quando o peso do mundo fica grande demais."

Caro leitor, que possamos, nesta semana, olhar para os nossos, sejam eles de sangue ou de alma, e agradecer pela bagunça, pelo barulho e pelo privilégio de não termos que caminhar sozinhos.Pense nisso !

Micéia Izidoro é Psicopedagoga Clínica e Institucional e Neuropsicopedagoga Clínica, pós- graduada em ABA e estudante de Neuropsicanálise