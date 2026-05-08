Cerca de 170 alunos do programa "Escola de Esporte", da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participarão neste sábado (9) do Festival do Time Jundiaí (Festijun) de Natação, a partir das 8h30, na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., dentro do Bolão, no Anhangabaú. O evento será aberto aos familiares dos inscritos e tem por objetivo integrar crianças e jovens através do esporte.
O Time Jundiaí, apoiado pela prefeitura, terá no mesmo dia uma variada agenda de competições. Confira:
Sábado, dia 9/5
- Vôlei Adaptado – Copa São Pedro (feminina e masculina 50+)
8h – Time Jundiaí x Iperó/Piracicaba
Complexo Esportivo Dito Bom, em Iperó
- Xadrez – 41ª edição dos Jogos da Juventude (fase regional)
9h – Time Jundiaí x Centro Olímpico (em Mogi Guaçu)
- Tênis de Mesa Feminino – Jogos da Juventude (a partir das 9h30)
- Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-14
10h – Time Jundiaí x Regatas (em Campinas)
- Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-19
11h – Time Jundiaí x Americana (CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama)
- Handebol – Campeonato Paulista Feminino Cadete/Juvenil
11h – Time Jundiaí Cadete x Praia Grande
12h30 – Time Jundiaí Juvenil x Praia Grande (ambos os jogos no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo)
- Atletismo – IV Circuito Paulista Open de Atletismo
A partir das 11h30 no COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo
- Peama – Jogos Locais de Tênis – OEB
A partir das 13h no Loschi Tênis (Av. Santo Ceolin, 222, Bairro dos Fernandes, em Jundiaí)
Confira a agenda de eventos da próxima semana:
Segunda-feira, dia 11/5
- Basquete – Jogos Abertos da Juventude Masculino (Sub-18)
17h – Time Jundiaí x Campinas (Clube Campineiro de Regatas e Natação – sede Cambuí, em Campinas)
Terça-feira, dia 12/05
- Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim (por idade) – vai até 17/05 em Natal-RN
- Peama – Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Atletismo
A partir das 8h no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani)
- Voleibol – Jogos Abertos da Juventude Feminino (Sub-19)
A partir das 17h30 no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú
- Handebol – Campeonato Paulista Infantil Masculino (a partir das 18h30)
Quarta-feira, dai 13/5
- Voleibol – Campeonato Estadual Feminino (Sub-15)
18h30 – Time Jundiaí x Hípica de Campinas (na Sociedade Hípica de Campinas)
- Voleibol – Campeonato Estadual Masculino (Sub-19)
19h30 – Time Jundiaí x Centro Olímpico (COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo)