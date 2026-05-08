08 de maio de 2026
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TIME JUNDIAÍ

'Escola do Esporte' participa do Festijun de Natação neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Sábado tem o Festijun de Natação, a partir das 8h30 na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr.
Sábado tem o Festijun de Natação, a partir das 8h30 na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr.

Cerca de 170 alunos do programa "Escola de Esporte", da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participarão neste sábado (9) do Festival do Time Jundiaí (Festijun) de Natação, a partir das 8h30, na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., dentro do Bolão, no Anhangabaú. O evento será aberto aos familiares dos inscritos e tem por objetivo integrar crianças e jovens através do esporte.

O Time Jundiaí, apoiado pela prefeitura, terá no mesmo dia uma variada agenda de competições. Confira:

Sábado, dia 9/5

  • Vôlei Adaptado – Copa São Pedro (feminina e masculina 50+)
    8h – Time Jundiaí x Iperó/Piracicaba
    Complexo Esportivo Dito Bom, em Iperó
  • Xadrez – 41ª edição dos Jogos da Juventude (fase regional)
    9h – Time Jundiaí x Centro Olímpico (em Mogi Guaçu)
  • Tênis de Mesa Feminino – Jogos da Juventude (a partir das 9h30)
  • Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-14
    10h – Time Jundiaí x Regatas (em Campinas)
  • Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-19
    11h – Time Jundiaí x Americana (CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama)
  • Handebol – Campeonato Paulista Feminino Cadete/Juvenil
    11h – Time Jundiaí Cadete x Praia Grande
    12h30 – Time Jundiaí Juvenil x Praia Grande (ambos os jogos no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo)
  • Atletismo – IV Circuito Paulista Open de Atletismo
    A partir das 11h30 no COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo
  • Peama – Jogos Locais de Tênis – OEB
    A partir das 13h no Loschi Tênis (Av. Santo Ceolin, 222, Bairro dos Fernandes, em Jundiaí)

Confira a agenda de eventos da próxima semana:

Segunda-feira, dia 11/5

  • Basquete – Jogos Abertos da Juventude Masculino (Sub-18)
    17h – Time Jundiaí x Campinas (Clube Campineiro de Regatas e Natação – sede Cambuí, em Campinas)

Terça-feira, dia 12/05

  • Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim (por idade) – vai até 17/05 em Natal-RN
  • Peama – Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Atletismo
    A partir das 8h no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani)
  • Voleibol – Jogos Abertos da Juventude Feminino (Sub-19)
    A partir das 17h30 no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú
  • Handebol – Campeonato Paulista Infantil Masculino (a partir das 18h30)

Quarta-feira, dai 13/5

  • Voleibol – Campeonato Estadual Feminino (Sub-15)
    18h30 – Time Jundiaí x Hípica de Campinas (na Sociedade Hípica de Campinas)
  • Voleibol – Campeonato Estadual Masculino (Sub-19)
    19h30 – Time Jundiaí x Centro Olímpico (COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo)

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