Cerca de 170 alunos do programa "Escola de Esporte", da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participarão neste sábado (9) do Festival do Time Jundiaí (Festijun) de Natação, a partir das 8h30, na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr., dentro do Bolão, no Anhangabaú. O evento será aberto aos familiares dos inscritos e tem por objetivo integrar crianças e jovens através do esporte.

O Time Jundiaí, apoiado pela prefeitura, terá no mesmo dia uma variada agenda de competições. Confira:

Sábado, dia 9/5

Vôlei Adaptado – Copa São Pedro (feminina e masculina 50+)

8h – Time Jundiaí x Iperó/Piracicaba

Complexo Esportivo Dito Bom, em Iperó

8h – Time Jundiaí x Iperó/Piracicaba Complexo Esportivo Dito Bom, em Iperó Xadrez – 41ª edição dos Jogos da Juventude (fase regional)

9h – Time Jundiaí x Centro Olímpico (em Mogi Guaçu)

9h – Time Jundiaí x Centro Olímpico (em Mogi Guaçu) Tênis de Mesa Feminino – Jogos da Juventude (a partir das 9h30)

Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-14

10h – Time Jundiaí x Regatas (em Campinas)

10h – Time Jundiaí x Regatas (em Campinas) Voleibol Feminino – Campeonato Estadual Sub-19

11h – Time Jundiaí x Americana (CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama)

11h – Time Jundiaí x Americana (CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama) Handebol – Campeonato Paulista Feminino Cadete/Juvenil

11h – Time Jundiaí Cadete x Praia Grande

12h30 – Time Jundiaí Juvenil x Praia Grande (ambos os jogos no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo)

11h – Time Jundiaí Cadete x Praia Grande 12h30 – Time Jundiaí Juvenil x Praia Grande (ambos os jogos no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo) Atletismo – IV Circuito Paulista Open de Atletismo

A partir das 11h30 no COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo

A partir das 11h30 no COTP Marechal Mário Ary Pires, em São Paulo Peama – Jogos Locais de Tênis – OEB

A partir das 13h no Loschi Tênis (Av. Santo Ceolin, 222, Bairro dos Fernandes, em Jundiaí)

Confira a agenda de eventos da próxima semana:

Segunda-feira, dia 11/5

Basquete – Jogos Abertos da Juventude Masculino (Sub-18)

17h – Time Jundiaí x Campinas (Clube Campineiro de Regatas e Natação – sede Cambuí, em Campinas)

Terça-feira, dia 12/05

Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim (por idade) – vai até 17/05 em Natal-RN

Peama – Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Atletismo

A partir das 8h no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani)

A partir das 8h no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, na Vila Guarani) Voleibol – Jogos Abertos da Juventude Feminino (Sub-19)

A partir das 17h30 no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú

A partir das 17h30 no CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú Handebol – Campeonato Paulista Infantil Masculino (a partir das 18h30)

Quarta-feira, dai 13/5