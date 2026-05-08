08 de maio de 2026
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BASE DO GALO

Paulista conhece tabela do Paulista Sub-20

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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FPF divulga grupos e datas da Série B estadual de base
FPF divulga grupos e datas da Série B estadual de base

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela e os grupos do Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026. O Paulista está confirmado na competição estadual e já conhece os adversários da primeira fase do torneio de base.

O Galo da Japi integra um grupo regionalizado e terá confrontos contra equipes do interior paulista ao longo da fase inicial. A fórmula de disputa prevê jogos em turno e returno, com os melhores colocados avançando para a sequência da competição.

A estreia do Paulista acontecerá nas próximas semanas, conforme calendário definido pela FPF. A competição é considerada uma das principais vitrines do futebol de base paulista e reúne clubes tradicionais e equipes em formação de atletas.

O Sub-20 do Paulista vem passando por reformulação para a temporada. Recentemente, o clube anunciou mudanças na comissão técnica e iniciou avaliações de atletas visando a montagem do elenco para a disputa estadual.

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