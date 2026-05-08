A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela e os grupos do Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026. O Paulista está confirmado na competição estadual e já conhece os adversários da primeira fase do torneio de base.

O Galo da Japi integra um grupo regionalizado e terá confrontos contra equipes do interior paulista ao longo da fase inicial. A fórmula de disputa prevê jogos em turno e returno, com os melhores colocados avançando para a sequência da competição.

A estreia do Paulista acontecerá nas próximas semanas, conforme calendário definido pela FPF. A competição é considerada uma das principais vitrines do futebol de base paulista e reúne clubes tradicionais e equipes em formação de atletas.