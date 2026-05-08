Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam mais de 7,5 mil porções de drogas, nesta quinta-feira (7), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Um homem foi preso em flagrante.

A delegacia especializada identificou um homem suspeito de ser integrante de uma quadrilha de traficantes atuantes no São Camilo.

Diante disso, os investigadores 'deram o bote' em um imóvel, onde localizaram e prenderam um homem e apreenderam 1.035 porções de maconha e 6.550 porções de K2, além de 7.700 pinos vazios, para fracionamento de drogas.