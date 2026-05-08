08 de maio de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Dise apreende mais de 7 mil porções de drogas no São Camilo

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Um homem identificado como integrante de uma quadrilha de traficantes foi preso em flagrante
Um homem identificado como integrante de uma quadrilha de traficantes foi preso em flagrante

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam mais de 7,5 mil porções de drogas, nesta quinta-feira (7), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Um homem foi preso em flagrante.

A delegacia especializada identificou um homem suspeito de ser integrante de uma quadrilha de traficantes atuantes no São Camilo.

Diante disso, os investigadores 'deram o bote' em um imóvel, onde localizaram e prenderam um homem e apreenderam 1.035 porções de maconha e 6.550 porções de K2, além de 7.700 pinos vazios, para fracionamento de drogas.

O homem foi conduzido à sede da Dise, onde permaneceu preso. O delegado Roberto Souza Camargo Junior também representou pela prisão preventiva do suspeito, cujo depoimento prestado deverá auxiliar na sequência das investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários